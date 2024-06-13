«Шерстяной актив». В преддверии Курбан хайита выросли цены на баранов

Курбан хайит — один из главных праздников ислама. Он знаменует собой кульминацию хаджа, в этот день мусульмане закалывают барашков в память о готовности пророка Ибрагима принести в жертву своего сына по приказу Всевышнего. Мясо принято раздавать бедным. По традиции, жертвенному животному должно быть не более полугода, оно должно быть здоровым.