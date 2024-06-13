«Шерстяной актив». В преддверии Курбан хайита выросли цены на баранов

По информации сообщества «Потребитель», цена за целого барана уже варьируется от 2,5 до 5 миллионов сумов, средняя цена — 3,5 миллиона. В Ташкенте найти барашка дешевле трех миллионов невозможно.
Отмечается, что цена живого веса барана варьируется от 55 до 65 тысяч сумов за килограмм. Цена чистого мяса после разделки туши варьируется от 90 до 120 тысяч сумов за килограмм.
По утверждению автора поста, лучших баранов выращивают в Каракалпакстане, Сурхандарье, Джизаке, Ферганской долине и Кашкадарье. А вот бараны, выращенные в Ташобласти, к покупке не рекомендуются.
При покупке важно понимать, что чистого мяса из тридцатикилограммового барана выйдет примерно на 20 килограмм, то есть две трети общего веса.
Для справки. Живой вес мяса — вес животного, до того, как оно было убито и обработано на мясо. Первичная обработка включает в себя удаление шкуры, внутренних органов, головы и ног.
Курбан хайит — один из главных праздников ислама. Он знаменует собой кульминацию хаджа, в этот день мусульмане закалывают барашков в память о готовности пророка Ибрагима принести в жертву своего сына по приказу Всевышнего. Мясо принято раздавать бедным. По традиции, жертвенному животному должно быть не более полугода, оно должно быть здоровым.