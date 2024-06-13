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Аэропорт Астаны сделал важное заявление

Столичный аэропорт 13 июня сообщил, что в пиковый летний период продлевает регламент работы для удобства пассажиров. Авиакомпании пересмотрят расписание по внутренним перелетам, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Отмечается, что на основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектная группа технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизировала технологический процесс по ремонту на аэродроме.

«В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня т.г. продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30). На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу».

говорится в сообщении.

Также сообщается, что на сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

«В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки, авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям. В этой связи, пассажирам рекомендуется проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний», — заключила пресс-служба аэропорта.