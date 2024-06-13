Аэропорт Астаны сделал важное заявление

«В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня т.г. продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30). На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу».