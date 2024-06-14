Какие квартиры «опасно» покупать в Казахстане

Если квартиру продает не собственник, а его представитель по доверенности, то могут возникнуть определенные риски. Так, если доверенность окажется фальшивой, просроченной или даже отозванной (собственник имеет право сделать это когда угодно), то в итоге покупатель может потерять деньги и квартиру.