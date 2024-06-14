Какие квартиры «опасно» покупать в Казахстане

Квартиры на первичном и вторичном рынках важно проверять по определенным параметрам. Как сообщает портал Krisha, их игнорирование может обернуться как дополнительными расходами, так и потерей денег.
Поэтому всем казахстанцам, желающим приобрести собственные квадратные метры, следует обратить внимание на следующие нюансы при осмотре объекта.
Несоответствия в документах
Казахстанцам могут встретиться квартиры, имеющие ошибки в документах, которые легко обнаружить самостоятельно.
Для этого достаточно внимательно изучить все оригиналы документов на недвижимость, удостоверения личности владельца, а также следует запросить справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость, которую легко получить онлайн, и сверить данные.
«Отличается хотя бы одна буква или цифра — документ недействителен. Нотариус не имеет права оформлять сделку. Также не должно быть никаких правок», — отмечается в источнике.
Также следует внимательно изучить планировку на предмет наличия незарегистрированных изменений. Дело в том, что при оценке жилья эти нарушения потребуют устранить, что займет время.
А если незаконную перепланировку заметят после оформления сделки, то расходы на регистрацию или исправление, а также штрафы придется платить новому владельцу.
Следует проверить в документах и назначение помещения — могут попасться квартиры на мансардном или цокольном этажах, которые юридически оформлены как технические нежилые помещения (кладовки, служебные помещения).
В таких случаях следует отказаться от сделки, так как по закону это общее имущество жильцов и они могут его отсудить.
Продажа по доверенности
Если квартиру продает не собственник, а его представитель по доверенности, то могут возникнуть определенные риски. Так, если доверенность окажется фальшивой, просроченной или даже отозванной (собственник имеет право сделать это когда угодно), то в итоге покупатель может потерять деньги и квартиру.
"Настаивайте на личном присутствии владельца при заключении сделки. Если это невозможно, свяжитесь с собственником, запишите на видео, как он подтверждает, что доверенность действительна и он согласен на сделку.
Обратитесь к опытному юристу для проверки документов перед сделкой", — советуют в Krisha.
Квартиры в строящихся ЖК
«Главный риск на первичке — столкнуться с недобросовестным застройщиком. Таких на рынке много — строят и продают без разрешений. Незаконные дома могут пойти под снос или стать заброшками. Дольщик останется ни с чем», — предупреждают в источнике.
Чтобы избежать такого риска, важно помнить главное правило — защищает деньги и интересы дольщиков только договор долевого участия.
Если вместо этого договора застройщик предлагает любой другой вид соглашения (договор бронирования, предварительное соглашение и прочее), то следует насторожиться. Это будет значить, что у строительной компании не все в порядке с документами и нет разрешения на привлечение денег дольщиков.
Поэтому, прежде чем вкладывать деньги, следует:
- узнать на сайте жилищного портала, есть ли у застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков;
- уточнить у органов архитектуры законность постройки ЖК;
- запросить и проверить все разрешительные документы у застройщика.
Наследство
«Если продавец получил квартиру по наследству, тоже нужно подстраховаться. Есть риск, что после покупки могут объявиться неучтенные наследники. На квартиру могут наложить арест, начнутся судебные разбирательства», — сообщают в Krisha.
Поэтому желательно обратиться к нотариусу, чтобы он проверил наследственные дела по данной квартире в единой базе e-notary. Также можно зайти в Судебный кабинет и ввести данные продавца, чтобы увидеть, были ли судебные прения и чем они закончились.
Странный продавец
Отдельно покупателям следует оценить и продавца: если он преклонного возраста, то возможен риск оспаривания сделки в будущем, якобы она состоялась не по его воле или произошла по недопониманию.
«Лучше перестраховаться и попросить до заключения сделки предоставить справку из Центра психического здоровья. В целом при любом неадекватном поведении (алкогольное, наркотическое опьянение) она пригодится», — советуют в источнике.
Другими словами, казахстанцы должны проявлять бдительность при покупке жилья, чтобы не потерять деньги из-за определенных рисков.
Особенно важно насторожиться в тех случаях, когда продавец старается не показывать оригиналы документов или онлайн-справки, просит задаток без оформления договора или вовсе предлагает указать в сделке сумму ниже, чем реально просит за квартиру.