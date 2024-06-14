Некоторые налоговые льготы ликвидируют в Казахстане: кого это затронет

Другими словами, это может привести к снижению инвестиций в Казахстан. Дело в том, что международные инвесторы тщательно оценивают риски потери своих вложений. Соответственно, если налоговое законодательство может резко меняться, то и риски будут выше, а значит — инвестиционная привлекательность страны снизится.