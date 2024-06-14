Некоторые налоговые льготы ликвидируют в Казахстане: кого это затронет

Международный финансовый центр Астана (МЦФА) — это особый центр, который функционирует на территории Казахстана в рамках специального правового режима в финансовой сфере.
Этот режим был установлен Конституционным законом РК «О Международном финансовом центре “Астана”. Также на базе МЦФА функционирует фондовая биржа AIX, которая действует в рамках юрисдикции английского права, знакомого международным инвесторам.
Как сообщает Telegram-канал QazTrading, в рамках конституционного закона финансового центра действует норма о налоговых льготах до 2066 года. Однако эту норму хотят упростить.
Кто будет платить налог
Согласно сообщению источника, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин во время рабочей встречи с экспертами заявил о планах досрочно ликвидировать налоговые льготы в рамках МФЦА.
«Вместо них будет налог в 5% от прироста стоимости и дивидендов по ценным бумагам, зарегистрированным на AIX. Таким образом планируется уравнять AIX с KASE, где эти льготы будут упразднены», — отмечается в источнике.
То есть инвесторы, владеющие ценными бумагами иностранных компаний через биржи AIX и KASE, будут платить индивидуальный подоходный налог в указанном размере в случае получения дохода:
- от продажи с приростом стоимости — если акции были проданы дороже, чем были куплены до этого, то налог удерживается с положительной разницы;
- при получении дивидендов — то есть 5% от суммы выплаченных инвестору дивидендов.
Зачем нужна отмена льгот
Такое решение Азамат Амрин объясняет необходимостью уравнивания условий для всех участников финансового рынка (на KASE и AIX) — на обоих площадках теперь налог составит 5%, что все же ниже базовой ставки налогообложения.
При этом планируется внести изменения в Конституционный закон об МФЦА, чтобы принять это нововведение.
Однако подобные планы подверг критике Данияр Темирбаев, исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных инвесторов (QAMS).
Представитель QAMS подчеркнул: если льготы, предусмотренные законом об МФЦА до 2066 года, будут ликвидированы, то ни о какой стабильности налогового режима в Казахстане речи идти не будет.
«Надо сказать инвесторам, которые “зашли” под льготы до 2066 года: sorry, салам алейкум!», — отметил Данияр Темирбаев.
Другими словами, это может привести к снижению инвестиций в Казахстан. Дело в том, что международные инвесторы тщательно оценивают риски потери своих вложений. Соответственно, если налоговое законодательство может резко меняться, то и риски будут выше, а значит — инвестиционная привлекательность страны снизится.