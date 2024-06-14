Курс тенге на 14 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода статданных. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,1% после подъема на 0,5% в апреле, по данным Trading Economics. Эти данные укрепляют аргументы в пользу снижения процентных ставок ФРС, что подтолкнет темпы экономического роста и спроса на нефть, отмечают аналитики, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:48 аст 13 июня выросли на 0,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов — до 82,99 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4% и стоили 78,81 долларов за баррель.
Металлы: цены на золото снижаются после того, как Федеральная резервная система США по итогам заседания в среду просигнализировала о вероятности лишь одного снижения процентных ставок позднее в этом году, несмотря на замедление инфляции в мае, пишет 1prime.ru. На 03:40 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,4%, по 2313,92 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 1,1%, до 2329,50 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:57 аст bitcoin торговался по 66 452,01 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 4,73%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 435,40 долларов, понизившись в цене на 4,04%. Капитализация этой криптовалюты составила 412 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,4 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 июня.
1 австралийский доллар 300,03 тенге.
1 азербайджанский манат 266,3 тенге.
10 армянский драм 11,76 тенге.
1 белорусский рубль 138,2 тенге.
1 бразильский реал 83,56 тенге.
10 венгерских форинтов 12,27 тенге.
1 гонконгский доллар 57,79 тенге.
1 грузинский лари 158,82 тенге.
1 датская крона 65,32 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,89 тенге.
1 доллар США 451,38 тенге.
1 евро 487,22 тенге.
1 индийская рупия 5,4 тенге.
1000 иранский риал 10,7 тенге.
1 канадский доллар 328,37 тенге.
1 китайский юань 62,24 тенге.
1 кувейтский динар 1473,17 тенге.
1 кыргызский сом 5,19 тенге.
1 малазийский ринггит 95,94 тенге.
1 мексиканский песо 24,08 тенге.
1 молдавский лей 25,55 тенге.
1 норвежская крона 42,54 тенге.
1 польский злотый 112,11 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 120,33 тенге.
1 российский рубль 5,14 тенге.
1 СДР 595,91 тенге.
1 сингапурский доллар 334,6 тенге.
1 таджикский сомони 41,99 тенге.
1 тайский бат 12,32 тенге.
1 турецкая лира 13,98 тенге.
100 узбекских сумов 3,59 тенге.
1 украинская гривна 11,08 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 576,59 тенге.
1 чешская крона 19,72 тенге.
1 шведская крона 43,4 тенге.
1 швейцарский франк 503,66 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,57 тенге.
100 южнокорейских вон 32,85 тенге.
1 японская иена 2,87 тенге.