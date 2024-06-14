Курс тенге на 14 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода статданных. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,1% после подъема на 0,5% в апреле, по данным Trading Economics. Эти данные укрепляют аргументы в пользу снижения процентных ставок ФРС, что подтолкнет темпы экономического роста и спроса на нефть, отмечают аналитики, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:48 аст 13 июня выросли на 0,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов — до 82,99 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4% и стоили 78,81 долларов за баррель.