Производитель рыбной продукции в Приморье оштрафован за санитарные нарушения

Во Владивостоке специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки выявили серьёзные нарушения у производителя рыбной продукции ООО «Рыбный мир». Инспекторы службы обнаружили отсутствие должных санитарных условий на производстве, использование потолочных конструкций, которые не предотвращают скопление грязи и плесени, а также отсутствие должной защиты от вредителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были выявлены нарушения в хранении продукции. Так, в холодильной камере обнаружена плесень на икре минтая, которая хранилась рядом с качественной продукцией без явных маркировок даты изготовления.
Кроме того, лабораторные анализы проб из партий рыбной продукции показали наличие бактерий группы кишечной палочки.
«Во время проведения проверки были отобраны пробы от партии пресервов из сельди “Матье, филе-кусочки в масле” (партия весом 225 кг) и партии малосоленого филе кеты в вакуумной упаковке (весом 101,7 кг). Протоколами лабораторных испытаний от 22 и 24 мая подтверждено наличие в пресервах из сельди и малосоленом филе кеты бактерий группы кишечной палочки», — сообщили специалисты.
Напомним, специалисты Уссурийского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» выявили бактерии в партии соевой муки из Приморья, предназначенной для экспорта в Южную Корею. Ранее Россельхознадзор обнаружил нарушения при ввозе партии креветок ваннамей из Вьетнама на территорию РФ.