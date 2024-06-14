Новый режим работы запускают на Волжской ГЭС с 13 июня

По указанию Росводресурсов, с 13 июня по 10 июля текущего года средние сбросные расходы воды через Волжскую ГЭС будут колебаться в диапазоне от 5200 до 5500 куб. м/с. Ранее этот показатель составлял 5500 ± 200 куб. м/с.