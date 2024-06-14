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Новый режим работы запускают на Волжской ГЭС с 13 июня

Изменения в работу Волгоградского гидроузла были внесены Федеральным агентством водных ресурсов.

По указанию Росводресурсов, с 13 июня по 10 июля текущего года средние сбросные расходы воды через Волжскую ГЭС будут колебаться в диапазоне от 5200 до 5500 куб. м/с. Ранее этот показатель составлял 5500 ± 200 куб. м/с.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ГЭС, новый режим работы установлен с учетом прогнозируемых гидрометеорологических условий и обстановки в Волжско-Камском бассейне.

Одновременно отмечается, что при резком изменении обстановки оперативно могут быть внесены коррективы в процесс сброса воды на Волжской ГЭС.