Новый режим работы запускают на Волжской ГЭС с 13 июня

По указанию Росводресурсов, с 13 июня по 10 июля текущего года средние сбросные расходы воды через Волжскую ГЭС будут колебаться в диапазоне от 5200 до 5500 куб. м/с. Ранее этот показатель составлял 5500 ± 200 куб. м/с.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ГЭС, новый режим работы установлен с учетом прогнозируемых гидрометеорологических условий и обстановки в Волжско-Камском бассейне.
Одновременно отмечается, что при резком изменении обстановки оперативно могут быть внесены коррективы в процесс сброса воды на Волжской ГЭС.