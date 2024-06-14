Рынок вторичного жилья в Омске начал стагнировать

Рост цен на вторичное жильё в крупных городах России начал замедляться. В среднем за май «вторичка» прибавила к стоимости всего 0,2%, в то время как месяцем ранее рост составлял 0,7%. Такая же ситуация наблюдается и в горизонте года: в мае этого года относительно мая 2023 года рост цен на готовые дома и квартиры в городах-миллионниках составил 13,8%, однако в предыдущем месяце (апрель 2024 к апрелю 2023) этот показатель был выше и равнялся 14%.
За май цены на «вторичку» в Омске увеличились на 0,5%. При этом стоимость квадратного метра осталась примерно на том же уровне — 103 тысячи рублей. За последний год вторичное жильё в городе подорожало на 17,6%. Средняя цена вторичной квартиры в Омске в мае этого года составила 5 млн рублей.
«Относительно прошлого месяца объём предложений на вторичном рынке стагнирует (-0,2% по всем городам-миллионникам). Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке: сейчас вторичная квартира продается в среднем на три месяца дольше, чем год назад», — рассказал Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».