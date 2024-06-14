Рынок вторичного жилья в Омске начал стагнировать

Рост цен на вторичное жильё в крупных городах России начал замедляться. В среднем за май «вторичка» прибавила к стоимости всего 0,2%, в то время как месяцем ранее рост составлял 0,7%. Такая же ситуация наблюдается и в горизонте года: в мае этого года относительно мая 2023 года рост цен на готовые дома и квартиры в городах-миллионниках составил 13,8%, однако в предыдущем месяце (апрель 2024 к апрелю 2023) этот показатель был выше и равнялся 14%.