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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после жалобы омских жильцов

Дом на Пригородной пошёл трещинами.

Источник: Аргументы и факты

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей дома на улице Пригородная.

Сообщается, что на стенах жилого здания, возведённого девять лет назад, лопнула кирпичная кладка, образовались трещины, в том числе на несущих конструкциях в цокольном помещении. Также постоянно топит подвальные помещения. Жители дома неоднократно посылали жалобы в СК и прокуратуру.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов и предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее мы сообщали, что омская прокуратура признала строительство дома на Пригородной незаконным. Сообщается, что нарушения допустили органы местного самоуправления, предоставив застройщику береговую полосу Иртыша, которая должна находиться в федеральной собственности, а также компания ООО «СЗ “Причал — 55” незаконно демонтировала часть причала.

СК