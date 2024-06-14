Глава СК поручил возбудить уголовное дело после жалобы омских жильцов

Сообщается, что на стенах жилого здания, возведённого девять лет назад, лопнула кирпичная кладка, образовались трещины, в том числе на несущих конструкциях в цокольном помещении. Также постоянно топит подвальные помещения. Жители дома неоднократно посылали жалобы в СК и прокуратуру.