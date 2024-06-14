За год вторичное жилье в Новосибирске подорожало на 7%

В апреле эксперты рынка недвижимости комментировали «Ъ-Сибирь», что при текущем уровне ипотечных ставок на «вторичку» снижение спроса неизбежно. Они также не исключали, что ряд продавцов снимут объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут. По некоторым оценкам, уже в апреле, по его словам, предложение с лотами на вторичном рынке сократилось на 12%.