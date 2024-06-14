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За год вторичное жилье в Новосибирске подорожало на 7%

Рост цен на вторичное жилье в Новосибирске составил за год 7,1%, следует из данных «Яндекс Недвижимость». Средняя полная цена вторичной квартиры в Новосибирске составила в мае 5,3 млн руб. При этом в мае стоимость квадратного метра на вторичном рынке Новосибирска составила 112 тыс. руб., оставшись на уровне апреля.

Источник: РИА "Новости"

По оценкам аналитиков компании, тренд замедления рота цен на вторичное жилье отмечен во всех крупнейших российских городах. В среднем за май рост стоимости вторичного жилья составил 0,2%, в апреле — 0,7%.

Один из трендов — дальнейшее накопление предложений на вторичном рынке, говорит коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров: «Он будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов». В среднем сейчас вторичная квартира находится в продаже на три месяца больше, чем годом ранее.

В апреле эксперты рынка недвижимости комментировали «Ъ-Сибирь», что при текущем уровне ипотечных ставок на «вторичку» снижение спроса неизбежно. Они также не исключали, что ряд продавцов снимут объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут. По некоторым оценкам, уже в апреле, по его словам, предложение с лотами на вторичном рынке сократилось на 12%.

недвижимость