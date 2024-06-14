Выяснилась причина отказа в продлении срока сдачи моста через Обь

Выяснилась причина отказа антимонопольной службы в изменении условий концессионного соглашения для продления сроков строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.
По словам министра, перенос сроков строительства вызван несоблюдением графика строительства концессионером (ГК «ВИС») и заменой проектных решений в одностороннем порядке.
«Отказ федерального антимонопольного органа обусловлен действиями концессионера, которые не могут выступать в качестве существенного изменения обстоятельств, поскольку концессионер, выступающий профессиональным участником рынка, должен был разумно предвидеть предпринимательские риски, связанные с привлечением третьих лиц в рамках реализации проекта, внесением изменений в проектную документацию, и иные вытекающие из этих рисков факторы», — сказал он ТАСС, добавив, что у ГК «ВИС» остается право обратиться в ФАС с предложением по изменению условий концессионного соглашения, а также право для решить вопрос в суде.
У региональный властей нет необходимости переносить срок, так как работы возможно провести в условиях просрочки, отметил Костылевского.
Напомним, что в конце мая глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому сдача моста переносилась на декабрь 2025 года. Тогда в обосновании указывалось, что решение принято в связи с переносом части капитального гранта на следующий год, а также требованием областного правительства подтвердить в госэкспертизе все измененные проектные решения и связанной с этим приостановкой финансирования работ.
Иван Быкадоров