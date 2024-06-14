Выяснилась причина отказа в продлении срока сдачи моста через Обь

«Отказ федерального антимонопольного органа обусловлен действиями концессионера, которые не могут выступать в качестве существенного изменения обстоятельств, поскольку концессионер, выступающий профессиональным участником рынка, должен был разумно предвидеть предпринимательские риски, связанные с привлечением третьих лиц в рамках реализации проекта, внесением изменений в проектную документацию, и иные вытекающие из этих рисков факторы», — сказал он ТАСС, добавив, что у ГК «ВИС» остается право обратиться в ФАС с предложением по изменению условий концессионного соглашения, а также право для решить вопрос в суде.