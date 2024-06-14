Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 451,21 тенге, продажи — 452,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 449,01 тенге, продают по 454 тенге.