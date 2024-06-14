Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 451,21 тенге, продажи — 452,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 449,01 тенге, продают по 454 тенге.
Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,16 тенге, продают по 488,97 тенге. В Астане средний курс покупки — 484,29 тенге, продажи — 490,33 тенге.
Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,92 тенге, продают по 5,08 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,10 тенге.
Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 451,38 тенге, 1 евро — 487,22 тенге, 1 рубль — 5,14 тенге.