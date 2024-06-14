Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске дольщиков 12 долгостроев региона ждут компенсации

За недостроенное жилье дольщики еще 12 долгостроев ждут своей компенсации.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил заместитель строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, благодаря ППК «Фонд развития территорий» 2 300 дольщика региона получили более 6 миллиардов рублей за недостроенное жилье.

По его словам, из 35 долгостроев дольщики 27 уже получили компенсации и еще 12 ждут своей очереди.

Дмитрий Богомолов отметил, что в процесс восстановления прав дольщиков в регионе вовлечены также масштабные инвестпроекты и разнообразные адресные субсидии.

Напомним, что в Новосибирске за мошенничество с маткапиталом осудили 55-летнюю цыганку.

недвижимость