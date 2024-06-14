Как найти работу молодому казахстанцу без опыта

По данным на 1 июня 2024 года, в рамках этого проекта трудоустроились 4,2 тыс. человек. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 8,7 тыс. человек, сообщили 14 июня в Министерстве труда и социальной защиты населения.
«Наибольшее количество трудоустроенных по проекту “Первое рабочее место” отмечается в Туркестанской области — 1,3 тыс. человек, в Шымкенте — 1,1 тыс. человек, в Алматинской области — 302 человека и в Жамбылской области — 264 человека. Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 59,1%, или 2,6 тыс., сельского населения — 2,3 тыс. человек, или 52,9%».
«Рабочие места по проекту “Первое рабочее место” для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии (специальности)».
Финансирование проекта «Первое рабочее место» осуществляется Центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений. Срок субсидирования заработной платы — не более 18 месяцев, размер субсидий составляет 30 МРП.
После завершения срока участия в проекте «Первое рабочее место» работодатель обязан трудоустроить безработного на постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев.