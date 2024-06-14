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Как найти работу молодому казахстанцу без опыта

В Казахстане действует проект «Первое рабочее место», в рамках которого молодые казахстанцы без опыта могут получить работу, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По данным на 1 июня 2024 года, в рамках этого проекта трудоустроились 4,2 тыс. человек. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 8,7 тыс. человек, сообщили 14 июня в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Наибольшее количество трудоустроенных по проекту “Первое рабочее место” отмечается в Туркестанской области — 1,3 тыс. человек, в Шымкенте — 1,1 тыс. человек, в Алматинской области — 302 человека и в Жамбылской области — 264 человека. Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 59,1%, или 2,6 тыс., сельского населения — 2,3 тыс. человек, или 52,9%».

рассказали в ведомстве.
Участниками проекта могут стать безработные люди не старше 35 лет без опыта работы. Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр.

«Рабочие места по проекту “Первое рабочее место” для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии (специальности)».

отметили в Минтруда.

Финансирование проекта «Первое рабочее место» осуществляется Центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений. Срок субсидирования заработной платы — не более 18 месяцев, размер субсидий составляет 30 МРП.

После завершения срока участия в проекте «Первое рабочее место» работодатель обязан трудоустроить безработного на постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев.

экономика
занятость