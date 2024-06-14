Как найти работу молодому казахстанцу без опыта

По данным на 1 июня 2024 года, в рамках этого проекта трудоустроились 4,2 тыс. человек. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 8,7 тыс. человек, сообщили 14 июня в Министерстве труда и социальной защиты населения.