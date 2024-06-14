В Ростовской области цены на топливо подскочили на 20,4%

Как уточняет «Интерфакс», дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) перед стартом уборочной кампании нет. Однако они заметно растут в цене. Так, с начала 2024 года стоимость дизельного топлива увеличилась на 5,9%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20,4%.