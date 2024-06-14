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В Ростовской области цены на топливо подскочили на 20,4%

В Ростовской области цены на топливо подскочили на 20,4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия донского региона Константин Рачаловский во время открытия выставки «День донского поля».

Как уточняет «Интерфакс», дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) перед стартом уборочной кампании нет. Однако они заметно растут в цене. Так, с начала 2024 года стоимость дизельного топлива увеличилась на 5,9%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20,4%.

Министр также добавил, что готовность сельхозтехники к уборке урожая находится на уровне 97%. Фермерам также предоставляются хорошие условия для приобретения новой агротехники в лизинг.

А ранее мы сообщали, что в Ростовской области ожидается рост цен на арбузы и дыни.

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