Володин: доверие к доллару подорвано из-за санкций

Ранее в среду американские власти ввели новые антироссийские санкции, которые затронули целый ряд отраслей. Наиболее ощутимы они для сферы информационных технологий и финансовых организаций.
«Они не дадут желаемого для США эффекта. В марте 2022 года доля “недружественных” валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в 5 раз — до 17,8%».
По его данным, на данный момент расчеты в российских рублях увеличились в 3,5 раза, а расчеты в валютах дружественных стран почти в 15 раз.
В настоящее время в ЕАЭС на национальные валюты приходится 90% взаиморасчетов. Россия и Китай проводят 95% платежей в юанях и российских рублях.
«Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте».
По его словам, в настоящее время все государства начали осознавать, что Соединенные Штаты используют свою валюту, как средство оказания давления в политике.
Володин выразил уверенность, что американская валюта в качестве резервной дискредитировала себя, поэтому неизбежной представляется дедолларизация всего мира.