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Володин: доверие к доллару подорвано из-за санкций

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Источник: Sputnik.by

Ранее в среду американские власти ввели новые антироссийские санкции, которые затронули целый ряд отраслей. Наиболее ощутимы они для сферы информационных технологий и финансовых организаций.

«Они не дадут желаемого для США эффекта. В марте 2022 года доля “недружественных” валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в 5 раз — до 17,8%».

написал в своем Telegram-канале российский политик.

По его данным, на данный момент расчеты в российских рублях увеличились в 3,5 раза, а расчеты в валютах дружественных стран почти в 15 раз.

В настоящее время в ЕАЭС на национальные валюты приходится 90% взаиморасчетов. Россия и Китай проводят 95% платежей в юанях и российских рублях.

«Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте».

считает Володин.

По его словам, в настоящее время все государства начали осознавать, что Соединенные Штаты используют свою валюту, как средство оказания давления в политике.

«Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС», — уверен спикер Госдумы.

Володин выразил уверенность, что американская валюта в качестве резервной дискредитировала себя, поэтому неизбежной представляется дедолларизация всего мира.

экономика
санкции