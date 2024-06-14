В Марьиной Роще построят технопарк

В современных и исторических зданиях технопарка разместят производственные площади, склады, офисы, шоурум и магазин. Так, в новом шестиэтажном здании появится около 140 офисов площадью от 40 до 475 квадратных метро, а также большое лобби, коворкинг, кафе и рестораны. Рядом расположится производственный блок, где будет почти 150 помещений площадью от 30 до 480 квадратных метров. Все они имеют высоту от 4,2 до семи метров и допустимую нагрузку на пол от 400 до 1200 килограммов на один квадратный метр.