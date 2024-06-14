В Волгоградской области спецвыплаты медикам повысили до 50 тысяч рублей

В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи могут рассчитывать на прибавку в 50 тысяч рублей, средний медперсонал — в 13 тысяч рублей. Для оформления выплат никуда обращаться не надо, их назначают на основании данных из организации.