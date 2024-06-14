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В Волгоградской области спецвыплаты медикам повысили до 50 тысяч рублей

С марта 2024 года медработники региона могут рассчитывать на более выгодные условия поддержки.

В Волгоградской области 12 136 медработников являются получателями спецвыплат. Определенная сумма положена сотрудникам учреждений первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи.

В марте 2024 года эта сумма стала больше для отдельных категорий медиков, которые трудятся в селах, райцентрах и малых городах, сообщили в региональном отделении СФР.

Врачи, работающие в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, помимо зарплаты, также получают 29 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу здесь перечисляют 13 тысяч рублей.

В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи могут рассчитывать на прибавку в 50 тысяч рублей, средний медперсонал — в 13 тысяч рублей. Для оформления выплат никуда обращаться не надо, их назначают на основании данных из организации.