Досрочную пенсию в Башкирии получают 26 тысяч медиков

Для этого медикам необходимо отработать не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, в сельской местности и поселках городского типа либо только в городах. Помимо стажа, к моменту выхода на пенсию медработникам необходимо иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 28,2 в 2024 году и ИПК 30 — с 2025 года.