Досрочную пенсию в Башкирии получают 26 тысяч медиков

«Работники учреждений здравоохранения имеют право на назначение пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, — уточнили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону. — Основание для выхода на досрочную пенсию — наличие требуемого специального стажа работы. На сегодняшний день Социальный Фонд начисляет досрочные пенсии 26 тысячам медицинских работников Башкирии».
Для этого медикам необходимо отработать не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, в сельской местности и поселках городского типа либо только в городах. Помимо стажа, к моменту выхода на пенсию медработникам необходимо иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 28,2 в 2024 году и ИПК 30 — с 2025 года.
Ежегодно в Башкирии более 200 медицинским работникам назначается досрочная пенсия. Так, с начала 2024 года право выхода на пенсию досрочно получили 133 медика республики.