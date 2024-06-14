Экономист ожидает возвращения в советскую эпоху из-за санкций против Мосбиржи

В Центробанке уже пояснили, что у них есть механизмы установления курса рубля, их подготовили еще в 2022 году. Теперь курс будет устанавливаться на основе отчетности кредитных организаций по результатам операций на внебиржевом валютном рынке. Фиксация пойдет по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.