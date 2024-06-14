Экономист ожидает возвращения в советскую эпоху из-за санкций против Мосбиржи

«Отказ от рыночной конвертируемости рубля ставит под угрозу экономическую стабильность страны в условиях геополитических напряжений. Кто будет определять курсы валют, если конвертируемость будет отменена, остается нерешенным вопросом. Существует риск, что уровень курса доллара может быть зафиксирован на уровне, аналогичном периоду СССР, что может привести к значительным потерям для российских граждан, имеющих сбережения в иностранной валюте», — считает Паулаускас.
Отдельно он отметил, что проблемы могут возникнуть у граждан, закупающих валюту для отпуска за рубежом. Достать доллары и евро будет сложнее, поскольку инвесторам теперь недоступны торги этими платежными единицами на бирже.
Напомним, в связи с новыми санкциями США Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Некоторое время участникам рынка потребуется, чтобы понять, как определять актуальный курс доллара: раньше это делалось по итогам торгов на бирже.
В Центробанке уже пояснили, что у них есть механизмы установления курса рубля, их подготовили еще в 2022 году. Теперь курс будет устанавливаться на основе отчетности кредитных организаций по результатам операций на внебиржевом валютном рынке. Фиксация пойдет по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.