В Перми владелец Центрального рынка отказался его продавать под застройку жильем

В Перми на прошлой неделе прошло заседание Градсовета, на котором обсудили проекты по дальнейшему развитию территории Центрального колхозного рынка и рынка «Гача». В центре города краевые власти планируют приступить к комплексному развитию территории. Здесь появятся общественные пространства и жилые комплексы. Как стало известно, владелец Центрального рынка отказался его продавать будущим застройщикам.
К Ревазу Шенгелия поступили предложения сразу от нескольких застройщиков. Причинами могли стать личные его мотивы, предполагает «Коммерсант-Прикамье». Центральный рынок в Перми занимает площадь в 10 га, его территория ограничена улицами Пушкина, Борчанинова, Эпроновской, а также Баковым переулком, шоссе Космонавтов и Колхозной площадью.
Руководство ЦКР считает его стратегически важным для обеспечения продовольственной безопасности региона. Рынок является торговой площадкой сельхозпроизводителей со всего Пермского края.
Участники Градсовета предложили на месте Центрального рынка оставить торговую площадку для местных фермеров, ее должны выполнить в цивилизованных рамках.