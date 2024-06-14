В Перми владелец Центрального рынка отказался его продавать под застройку жильем

В Перми на прошлой неделе прошло заседание Градсовета, на котором обсудили проекты по дальнейшему развитию территории Центрального колхозного рынка и рынка «Гача». В центре города краевые власти планируют приступить к комплексному развитию территории. Здесь появятся общественные пространства и жилые комплексы. Как стало известно, владелец Центрального рынка отказался его продавать будущим застройщикам.