Продажи новых авто в Казахстане упали в мае

— Цифры продаж 2024 года сравнялись с результатами прошлого года, однако май продолжил прогнозируемое снижение. Рынок возвращается в прежнее русло, каким он и должен быть. В этом году мы прогнозируем продажи на уровне 160−165 тысяч новых автомобилей. В свою очередь официальные дилеры продолжают акции и выгодные предложения, чтобы люди брали больше новых автомобилей. Однако доля старых авто в парке продолжает увеличиваться по нелегальным каналам ввоза.