Введен временный запрет на вывоз сахара из Казахстана

В Казахстане до 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Приказ «О некоторых вопросах вывоза сахара» министр сельского хозяйства подписал 11 июня, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК, а также перемещения сахара с территории одной страны ЕАЭС на территорию другой.
Приказ вступил в силу с 14 июня 2024 года.
«Решение об установлении временных ограничительных мер на вывоз сахара было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 6 мая 2024 года. В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. Временный запрет на вывоз сахара введен для обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта. В настоящее время имеющихся запасов сахара в стране достаточно для обеспечения спроса до наступления нового урожая сахарной свеклы», — пояснили в Минсельхозе.
Отечественные сахарные заводы, как пояснили в ведомстве, импортируют тростниковый сырец из третьих стран для производства сахара.
МСХ продолжает прием заявок на беспошлинный ввоз сахара-сырца для промышленной переработки.