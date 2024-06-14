Введен временный запрет на вывоз сахара из Казахстана

«Решение об установлении временных ограничительных мер на вывоз сахара было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 6 мая 2024 года. В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. Временный запрет на вывоз сахара введен для обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта. В настоящее время имеющихся запасов сахара в стране достаточно для обеспечения спроса до наступления нового урожая сахарной свеклы», — пояснили в Минсельхозе.