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Новосибирские власти обеспокоены возможным отставанием в строительстве СКИФа

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), сдача которого запланирована на конец этого года, готов чуть более чем на сорок процентов. Возникновение отставания на каком-либо этапе строительства может стать критичным, за-явила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Источник: Reuters

«Работа идет по плану, но график очень жесткий, и сейчас отставание может стать критичным. Внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе со стороны надзорных органов, очень пристальное», — сказала вице-губернатор.

Надзорные органы она упомянула не просто так. В начале июня строительство СКИФа проинспектировал прокурор Новосибирска Роман Сивак. Особый контроль объясняется прежде всего тем, что на строительство крупного инфраструктурного объекта направлено свыше 37 миллиардов рублей из федерального бюджета. А отчасти еще и тем, что очередной срыв сроков для Новосибирской области будет уже чересчур. На фоне постоянного переноса сдачи в эксплуатацию четвертого моста, станции метро и прочих объектов хочется наде-яться, что хотя бы уникальный СКИФ будет отработан четко.

При всех опасениях пока эта надежда жива. Сейчас на объекте в две смены трудятся более полутора тысяч специалистов. По словам Ирины Мануйловой, на площадку начали завозить исследовательское оборудование и отдельные звенья большого накопительного кольца, начало монтажа которого запланировано на 1 ноября. Части кольца и оборудование изготавливались на заводе при Институте ядерной физики СО РАН (ИЯФ), а также на производственных площадках в Томской и Воронежской областях.

Тем временем в ИЯФе сообщили, что начался монтаж специализированной опорной геодезической сети будущего центра коллективного пользования. Геодезическая группа института в основных помещениях ускорительно-накопительного комплекса создает для сети специальные опоры.

— Геодезическая опорная сеть в любых видах строительства — это основа, относительно которой потом производится монтаж оборудования, — объясняет старший научный сотрудник ИЯФ, кандидат технических наук Леонид Сердаков. — Так как мы монтируем уникальное оборудование с высокими требованиями по точности, никаких общеотраслевых нормативных документов на подобные работы нет. Мы полагаемся на собственный и международный опыт создания ускорительных комплексов. Работа над СКИФом представляет собой некий научно-технический вызов не только для геодезистов ИЯФ, но и всего института в целом.

Справка «РГ»

ЦКП СКИФ — комплекс класса мегасайенс с источником синхротронного излучения поколения 4+. Его строительство началось в 2021 году рядом с наукоградом Кольцово. Завершение всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года. СКИФ будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и научные лаборатории. Центр позволит проводить фундаментальные исследования в биологии, химии, медицине и других научных областях с помощью синхротронного излучения. На момент запуска яркость излучения будет рекордной в мире.

строительство