Новосибирские власти обеспокоены возможным отставанием в строительстве СКИФа

Надзорные органы она упомянула не просто так. В начале июня строительство СКИФа проинспектировал прокурор Новосибирска Роман Сивак. Особый контроль объясняется прежде всего тем, что на строительство крупного инфраструктурного объекта направлено свыше 37 миллиардов рублей из федерального бюджета. А отчасти еще и тем, что очередной срыв сроков для Новосибирской области будет уже чересчур. На фоне постоянного переноса сдачи в эксплуатацию четвертого моста, станции метро и прочих объектов хочется наде-яться, что хотя бы уникальный СКИФ будет отработан четко.