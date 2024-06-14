«Ушаковские бани» восстановят в Петербурге

Строительство бань «Гигант» было завершено в 1928—1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского. Здание считается одним из выдающихся образцов ленинградского конструктивизма. В народе здание известно, как «Ушаковские бани», поскольку до 1952 года улица Зои Космодемьянской носила название Ушаковская, что связано с фамилией купца А. М. Ушакова, владевшего несколькими домами на этой улице.