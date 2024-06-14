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«Ушаковские бани» восстановят в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга дала разрешение на проведение работ по восстановлению заброшенного здания Ушаковских бань «Гигант», которое является объектом культурного наследия и расположено на улице Зои Космодемьянской.

Согласно планам, противоаварийные работы должны быть завершены к 11 сентября текущего года.

Строительство бань «Гигант» было завершено в 1928—1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского. Здание считается одним из выдающихся образцов ленинградского конструктивизма. В народе здание известно, как «Ушаковские бани», поскольку до 1952 года улица Зои Космодемьянской носила название Ушаковская, что связано с фамилией купца А. М. Ушакова, владевшего несколькими домами на этой улице.

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