Квартира в Сочи за 767 млн рублей стала самой дорогой на Черном море

Апартаменты в центре Сочи площадью 384 квадратных метра стали самым дорогим объектом на первичном рынке жилья Черноморского побережья. Стоимость квартиры оценивается в 767 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Самые дешевые квартиры также обнаружены в Сочи. Так, стоимость студии в 19 «квадратов» составляет 2,2 миллиона рублей, студия площадью 22 квадратных метра оценивается в 2,7 миллиона, а 17-иетровая студия продается за 3,5 миллиона рублей.
Всего же на Черноморском побережье продается 18 тысяч квартир. Более половины из них приходится на первичный рынок Сочи. Второе место по числу лотов занял Новороссийск.
Средняя стоимость квартиры у моря составила около 24 миллионов рублей. А средняя цена за «квадрат» находится на уровне 429 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Сочи остается привлекательным направлением для инвесторов в 2024 году.