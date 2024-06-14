Мэрия Омска отказалась отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

В Омске власти не собираются отзывать разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт», несмотря на заявление прокуратуры о незаконности стройки. На прошлой неделе прокуратура объявила строительство на улице Пригородной незаконным и направила представления мэру Омска Сергею Шелесту и руководителям двух коммерческих организаций. «Город55» выяснил, что планирует делать омская мэрия в этой ситуации. Оказалось, что отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт», выданное в декабре прошлого года, никто не собирается. Чиновники считают, что для этого нет оснований. Более того, администрация не будет следить за тем, прекратит ли застройщик «Причал 55» строительные работы на площадке в районе Нефтяников.