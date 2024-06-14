В аэропорту Хабаровска рассказали о тарифах на перевозки багажа

В аэропорту Хабаровска рассказали, что в пиковый летний период пассажирских перевозок прием дополнительного багажа ограничивается до 10−15 килограммов на человека. При максимальной загрузке самолета с собой можно взять не больше двух-трех килограммов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".