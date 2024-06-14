В аэропорту Хабаровска рассказали о тарифах на перевозки багажа

В аэропорту Хабаровска рассказали, что в пиковый летний период пассажирских перевозок прием дополнительного багажа ограничивается до 10−15 килограммов на человека. При максимальной загрузке самолета с собой можно взять не больше двух-трех килограммов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На регистрации каждого рейса представители авиакомпании сами определяют величину, исходя из ограничений, которые установил командир воздушного судна.
На местных авиалиниях тарифы уже установлены. Так, за один килограмм из Хабаровска до некоторых населенных пунктов региона возьмут следующую сумму:
— Охотск — 127 рублей;
— Нелькан — 121 рубль;
— Аян — 119 рублей;
— Чумикан — 105 рублей;
— Николаевск-на-Амуре — 94 рубля;
— Херпучи — 85 рублей;
— Богородское — 64 рубля;
— Советская Гавань — 58 рублей;
— Аян — Нелькан — 30 рублей.
Подробнее узнать о тарифах можно на сайте авиакомпании «Хабаровские авиалинии».