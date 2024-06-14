Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на электробусы

Всего правительство России выделит на закупку электробусов регионам около 4,8 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо Нижегородской области средства получат Ростовская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края.