Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на электробусы

На эти средства будут закуплены 30 электробусов.
«Выделение этих средств позволит региону завершить проект по приобретению электробусов», — говорится в сообщении.
Всего правительство России выделит на закупку электробусов регионам около 4,8 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо Нижегородской области средства получат Ростовская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края.
Напомним, Нижегородская область заключила контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.
Из них 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.