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Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на электробусы

Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на закупку электробусов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На эти средства будут закуплены 30 электробусов.

«Выделение этих средств позволит региону завершить проект по приобретению электробусов», — говорится в сообщении.

Всего правительство России выделит на закупку электробусов регионам около 4,8 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо Нижегородской области средства получат Ростовская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края.

Напомним, Нижегородская область заключила контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.

Из них 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.