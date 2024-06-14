ФНС заблокировала счета Ивлеевой

По данным «БИР-Аналитик», решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.
Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.
Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО «Капельница групп» — находится в процессе банкротства, ООО «Группа Капельница» ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО «Ивлеева продакшн» и ООО «Блеск».
Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе «Мутабор» так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.
После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.