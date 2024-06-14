Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС заблокировала счета Ивлеевой

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны было принято 4 июня.

Источник: РИА "Новости"

По данным «БИР-Аналитик», решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.

Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.

Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.

Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО «Капельница групп» — находится в процессе банкротства, ООО «Группа Капельница» ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО «Ивлеева продакшн» и ООО «Блеск».

Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе «Мутабор» так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.

После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.

налоги