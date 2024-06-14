Компания из Гонконга судится за товарный знак завода «Нижфарм»

По этому поводу иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака и уведомила об этом «Нижфарм». Истец предоставил суду договор о передаче права на регистрацию товарных знаков по заявкам и попросил арбитраж запретить Роспатенту признавать заявки на регистрацию отозванными до вступления в силу решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Однако суд по интеллектуальным правам не стал вводить обеспечительные меры.