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Компания из Гонконга судится за товарный знак завода «Нижфарм»

Multigoods Production Limited из Гонконга обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»).

Из карточки дела следует, что истец добивается регистрации товарных обозначений Lifinity, которым противопоставлен похожий знак, правовая охрана которого может быть прекращена из-за неиспользования.

По этому поводу иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака и уведомила об этом «Нижфарм». Истец предоставил суду договор о передаче права на регистрацию товарных знаков по заявкам и попросил арбитраж запретить Роспатенту признавать заявки на регистрацию отозванными до вступления в силу решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Однако суд по интеллектуальным правам не стал вводить обеспечительные меры.

Multigoods Production Limited позиционирует себя как международная компания по разработке и производству электронной продукции, бытовой техники, климатического оборудования и посуды.