Из аэропорта «Храброво» запустят автобусы в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск. Транспорт начнёт курсировать с 15 июня. Информацию об этом опубликовали на странице министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте».
Конкурс выиграл перевозчик ООО «Кёниг Тревел». Ежедневно на маршруте № 544 будет курсировать три больших автобуса. Из аэропорта они проследуют в Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Приморск и Балтийск. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте автовокзала.
В конце 2023 года власти заявили, что планируют субсидировать перевозки из «Храброво» в Светлогорск. До этого проводили три конкурса по выбору перевозчика, но они на них никто не заявился. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак называл маршрут нерентабельным.
Сейчас на автобусе из «Храброво» можно уехать только в Калининград. По данным на официальном сайте аэропорта, транспорт курсирует каждый день с 7:00 до 22:45.