Из аэропорта «Храброво» запустят автобусы в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск

В конце 2023 года власти заявили, что планируют субсидировать перевозки из «Храброво» в Светлогорск. До этого проводили три конкурса по выбору перевозчика, но они на них никто не заявился. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак называл маршрут нерентабельным.