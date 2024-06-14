ФАС одобрила: под Калининградом построят криогенный завод

«Сегодня (13 июня) мы получили разрешение Федеральной антимонопольной службы на заключение контракта, на конкурсной основе определён генподрядчик. Надеюсь, что до конца следующей недели мы подпишем с ним контракт, и до конца 2025 года введём новый завод в эксплуатацию», — сообщил директор ОБК «Факел» Геннадий Абраменков во время встречи с врио губернатора Алексеем Беспрозванных и главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.