ФАС одобрила: под Калининградом построят криогенный завод

Под Калининградом построят производственную базу для криогенного цеха — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по реализации инвестпроекта ОКБ «Факел». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Сегодня (13 июня) мы получили разрешение Федеральной антимонопольной службы на заключение контракта, на конкурсной основе определён генподрядчик. Надеюсь, что до конца следующей недели мы подпишем с ним контракт, и до конца 2025 года введём новый завод в эксплуатацию», — сообщил директор ОБК «Факел» Геннадий Абраменков во время встречи с врио губернатора Алексеем Беспрозванных и главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.
Глава региона отметил важность нового проекта по производству криогенного кислорода. Более 90% потребляемых в регионе технических газов, включая медицинский кислород, завозится из-за пределов области.
«Продукция будущего криоцеха обеспечит потребности не только ОКБ “Факел”, но также калининградских медицинских учреждений», — подчеркнул Беспрозванных.
Криогенный завод ОКБ «Факел» разместится в индустриальном парке «Храброво». Комплекс будет обеспечивать производство жидкого технического кислорода первого сорта, а также жидкого азота первого сорта. Стоимость проекта — более 2 млрд рублей. Полноценный запуск производства ожидается в 2025 году.
О планах построить криогенный цех сообщалось ещё в 2022 году.