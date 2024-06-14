Лукашенко потребовал от правительства найти рынки сбыта пеллет

Вопрос работы и рентабельности пеллетных производств поднимался 14 июня на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко с руководством Совета Министров, передает БелТА. Производство пеллет в Беларуси пробуксовывает из-за санкций ЕС, западный рынок, на который и делалась основная ставка, оказался закрытым. Хотя мощности в Беларуси созданы большие и производство это выгодно, потому что задействует низкосортную древесину и отходы деревообработки.
«Мы можем производить миллион тонн пеллет в год», — подчеркнул президент и заметил, что денег, как государственных, так и частных, в производство было вложено немало.
Правительство ищет возможности сбыта пеллет, но эти усилия пока результата не дали.
«Раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток. А возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно», — нацеливает руководство правительства Беларуси Александр Лукашенко и подчеркнул, что проблема требует безотлагательного решения.