Лукашенко потребовал от правительства найти рынки сбыта пеллет

Вопрос работы и рентабельности пеллетных производств поднимался 14 июня на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко с руководством Совета Министров, передает БелТА. Производство пеллет в Беларуси пробуксовывает из-за санкций ЕС, западный рынок, на который и делалась основная ставка, оказался закрытым. Хотя мощности в Беларуси созданы большие и производство это выгодно, потому что задействует низкосортную древесину и отходы деревообработки.