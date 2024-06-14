Компания из России может построить курорт в Ахангаранском районе

Напомним, недавно на совещании президента стало известно о создании туристического кластера в Шахрисабзе. Тогда же было отмечено, что подобную работу планируется организовать также в Ахангаране, Ургуте, Нурате, Янгикургане и других районах с высоким туристическим потенциалом. Шавкат Мирзиёев поручил заняться разработкой генеральных планов туристического развития этих районов с привлечением консультантов из России, Турции и Китая.