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Компания из России может построить курорт в Ахангаранском районе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На встрече хокима Ташкентской области с основателем российской компании Vasta Discovery обсуждалась концепция строительства курорта Irtash в Ахангаранском районе.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению УзА, эти планы обсуждались в рамках рабочего визита делегации Ташкентской области в Москву и Московскую область. Отмечается, что специалисты компании изучат технические параметры объекта.

Напомним, недавно на совещании президента стало известно о создании туристического кластера в Шахрисабзе. Тогда же было отмечено, что подобную работу планируется организовать также в Ахангаране, Ургуте, Нурате, Янгикургане и других районах с высоким туристическим потенциалом. Шавкат Мирзиёев поручил заняться разработкой генеральных планов туристического развития этих районов с привлечением консультантов из России, Турции и Китая.

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