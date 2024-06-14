В следующем месяце жителей Башкирии ожидает изменение цен за электричество. Это следует из информации, опубликованной предприятием «Башэлектросбыт».
С 1 июля будет введен дифференцированный тариф с тремя диапазонами потребления. В соответствии с ним, чем больше потребитель тратит электроэнергии, то тем больше ему придется заплатить за каждый киловатт-час.
Первый диапазон (до 20 тысяч киловатт-час): цена для городского жилья без электрической плиты будет 4,36 рубля киловатт-час, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,05 рубля киловатт-час.
Второй диапазон (от 20 до 25 тысяч киловатт-час): для городского жилья без электрической плиты — 4,80 рубля киловатт-час, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,36 рубля киловатт-час.
Третий диапазон (более 25 000 тысяч киловатт-час): для городского жилья без электроплиты — 8,25 рубля киловатт-час, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 5,78 рубля киловатт-час.
Для семей с тремя и более детьми потребление ограничено каким-либо порогом не будет, и потому стоимость будет рассчитываться согласно первому диапазону.