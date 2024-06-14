Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

По сравнению с 2022 годом столица сохранила или существенно улучшила свои показатели. Москвичи стали чаще пользоваться цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов. Так, в 2023-м в электронном формате прошло более 30 тысяч общих собраний собственников многоквартирных домов, что в 6,8 раза больше, чем в 2022-м. Из них большая часть состоялась на платформе «Электронный дом». Горожане также активно пользуются онлайн-записью к врачу, которая доступна на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «ЕМИАС. ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».