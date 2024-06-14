Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

В число лидеров среди крупнейших городов страны также вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь. Индекс рассчитывается по 57 показателям, связанным с 15 направлениями. В частности, учитывались достижения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и других.
«Лидирующие позиции, которые Москва сохраняет уже шесть лет, — результат не только высокого уровня цифровизации всех ключевых отраслей жизни города, но и постоянного совершенствования уже существующих цифровых решений. Столица ежегодно переводит в электронный формат и модернизирует более 100 услуг и сервисов, развивает проекты с применением искусственного интеллекта и использует современные технологии при принятии управленческих решений. Все это помогает ей оставаться одним из самых умных и комфортных городов мира», — рассказал Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.
По сравнению с 2022 годом столица сохранила или существенно улучшила свои показатели. Москвичи стали чаще пользоваться цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов. Так, в 2023-м в электронном формате прошло более 30 тысяч общих собраний собственников многоквартирных домов, что в 6,8 раза больше, чем в 2022-м. Из них большая часть состоялась на платформе «Электронный дом». Горожане также активно пользуются онлайн-записью к врачу, которая доступна на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «ЕМИАС. ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
В сфере образования столица продолжает показывать высокие результаты благодаря сервисам «Московской электронной школы», которые доступны для всех учеников, их педагогов и родителей.
В области развития предпринимательства эксперты отметили наличие у Москвы публичной инвестиционной карты. Она доступна на столичном инвестпортале.
Специалисты высоко оценили достижения Москвы в транспортной сфере, в частности возможность безналичной оплаты проезда, которая доступна на всех видах общественного транспорта, и развитие инфраструктуры для горожан и туристов с ограниченными возможностями здоровья. Были учтены и решения, входящие в состав интеллектуальной транспортной системы столицы.
В этом году для расчета рейтинга использовалось несколько новых индикаторов, по которым Москва тоже показала высокие результаты. К примеру, эксперты Минстроя России отметили наличие единой карты жителя, которая позволяет получать социально значимые услуги. Карта москвича существует уже более 20 лет. Ее могут получить пенсионеры, школьники, студенты, члены многодетных семей и другие льготные категории горожан. В среднем ее используют пять миллионов человек, которым доступны различные услуги и сервисы.
Высокую оценку получила система администрирования городского парковочного пространства с возможностью интерактивного поиска стоянки и дистанционной оплаты. Для этого предусмотрено мобильное приложение «Парковки России». Его скачали уже более девяти миллионов раз.
Занять первое место в рейтинге Москве также помогла высокая доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн. На них приходится 92,5 процента от всех начислений за ЖКУ. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень цифровизации в медицинской сфере — в столице к единой медицинской информационно-аналитической системе и сервисам единой цифровой платформы здравоохранения подключены все городские поликлиники и станции скорой помощи.