Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всероссийской ярмарке трудоустройства омичам предложат 10 тысяч вакансий

В областном Конгресс-холле (70 лет Октября, 25. — Прим. Ред.) 28 июня 2024 года состоится второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Начало в 10:00.

По сообщению регионального Минтруда, карьерные мастерские, профориентационный мастер-класс для дошкольников и 10 000 вакансий от предприятий будут представлены на федеральном этапе масштабного события.

«О рабочих местах и условиях труда расскажут порядка 1000 работодателей приоритетный отраслей экономики: оборонно-промышленный комплекс, транспорт, сфера IT, агропромышленный комплекс, образование, социальная защита, здравоохранение, сфера культуры и услуг», — заявили в ведомстве.

Анонсировано, что для омичей будут работать консультационные площадки «PROобучение», «Открой свои ресурсы», «Работа для героев», «Социальный контракт: путь к успеху», творческая мастерская для детей «Путешествие в город профессий» и карьерная игротека для всей семьи.

Также сообщается, что омичи смогут поучаствовать в онлайн-марафоне «Работа России. #ВремяМолодых: путь выпускника», а также присоединиться к онлайн-включению. с Международной выставки-форума «Россия» в Москве, где пройдет интерактивная площадка «#ОРБИТАпрофессионалов».

занятость