На всероссийской ярмарке трудоустройства омичам предложат 10 тысяч вакансий

Анонсировано, что для омичей будут работать консультационные площадки «PROобучение», «Открой свои ресурсы», «Работа для героев», «Социальный контракт: путь к успеху», творческая мастерская для детей «Путешествие в город профессий» и карьерная игротека для всей семьи.