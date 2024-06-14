На всероссийской ярмарке трудоустройства омичам предложат 10 тысяч вакансий

По сообщению регионального Минтруда, карьерные мастерские, профориентационный мастер-класс для дошкольников и 10 000 вакансий от предприятий будут представлены на федеральном этапе масштабного события.
«О рабочих местах и условиях труда расскажут порядка 1000 работодателей приоритетный отраслей экономики: оборонно-промышленный комплекс, транспорт, сфера IT, агропромышленный комплекс, образование, социальная защита, здравоохранение, сфера культуры и услуг», — заявили в ведомстве.
Анонсировано, что для омичей будут работать консультационные площадки «PROобучение», «Открой свои ресурсы», «Работа для героев», «Социальный контракт: путь к успеху», творческая мастерская для детей «Путешествие в город профессий» и карьерная игротека для всей семьи.
Также сообщается, что омичи смогут поучаствовать в онлайн-марафоне «Работа России. #ВремяМолодых: путь выпускника», а также присоединиться к онлайн-включению. с Международной выставки-форума «Россия» в Москве, где пройдет интерактивная площадка «#ОРБИТАпрофессионалов».