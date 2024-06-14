В Новосибирске и области выросли зарплаты рабочих

Количество открытых рабочих мест превышает число безработных, состоящих на учете центров занятости региона, в пять раз. Промышленная сфера требует больше всего кадров — 21% от общего числа вакансий, в то время как сельское хозяйство нуждается в сотрудниках наименее. Высшее образование требуется лишь в 13% случаев.