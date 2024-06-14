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В Новосибирске и области выросли зарплаты рабочих

На портале «Работа в России» в Новосибирской области открыто 43 тысячи вакансий. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Источник: Freepik

Количество открытых рабочих мест превышает число безработных, состоящих на учете центров занятости региона, в пять раз. Промышленная сфера требует больше всего кадров — 21% от общего числа вакансий, в то время как сельское хозяйство нуждается в сотрудниках наименее. Высшее образование требуется лишь в 13% случаев.

Наиболее востребованы рабочие профессии, такие как слесари, трактористы, сварщики, бетонщики, инженеры-проектировщики, конструкторы и программисты. В регионе также остается недостаток дворников и уборщиков помещений. Оплата труда рабочих превышает заработок офисных сотрудников, например, обычный слесарь получает около 60 тысяч рублей, а инженеры до 150 тысяч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автобус № 43 изменит маршрут до сентября.