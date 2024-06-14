Сократился внешний долг Беларуси

Снижение составило $0,5 млрд, и на 1 апреля долг составил $36,4 млрд.
По отношению к ВВП он сократился до 51,1% (с 51,4% на 1 января 2024-го). На душу населения — с $4,03 тыс. до $3,97 тыс. соответственно.
Основная часть внешнего долга (71,7%) представлена долгосрочными обязательствами, что свидетельствует о невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования.
Чистый внешний долг, представляющий собой внешние обязательства за вычетом валовых внешних активов в форме долговых инструментов, за первый квартал года снизился с 13,5% до 13% ВВП страны.