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Сократился внешний долг Беларуси

Валовой внешний долг Беларуси сократился в первом квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Источник: Смартпресс

Снижение составило $0,5 млрд, и на 1 апреля долг составил $36,4 млрд.

По отношению к ВВП он сократился до 51,1% (с 51,4% на 1 января 2024-го). На душу населения — с $4,03 тыс. до $3,97 тыс. соответственно.

Основная часть внешнего долга (71,7%) представлена долгосрочными обязательствами, что свидетельствует о невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования.

Чистый внешний долг, представляющий собой внешние обязательства за вычетом валовых внешних активов в форме долговых инструментов, за первый квартал года снизился с 13,5% до 13% ВВП страны.

экономика