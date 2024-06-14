Президентские гранты получили 33 нижегородских проекта

Координационный комитет Фонда президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2024 года, сообщается на официальном сайте фонда.
По данным комитета, на второй конкурс текущего года поступило 10 539 инициатив из всех регионов России. Победителями признаны 1 357 некоммерческих организаций. Все вместе они получат 3,4 млрд рублей на реализацию своих проектов. Кроме того, они должны привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.
В число победителей вошли 33 нижегородских проекта. Самое крупное финансирование в размере 9,88 млн. рублей получит Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «Служение» для реализации к концу следующего года проекта «Партнерство Ресурсных центров для НКО Приволжья».
По сообщению пресс-службы полпреда президента в ПФО, 296 проектов от НКО округа признаны победителями. Больше всего лауреатов в Башкортостане (47), Самарской (39) и Нижегородской областях (33).
Заявки на конкурс следующего года фонд будет принимать с 2о сентября до 15 октября 2024 года.
Напомним, 49 проектов из Нижегородской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив.