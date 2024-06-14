Президентские гранты получили 33 нижегородских проекта

По данным комитета, на второй конкурс текущего года поступило 10 539 инициатив из всех регионов России. Победителями признаны 1 357 некоммерческих организаций. Все вместе они получат 3,4 млрд рублей на реализацию своих проектов. Кроме того, они должны привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.