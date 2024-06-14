5,8 млрд рублей выделят на зарплаты нижегородским медикам и соцработникам

В бюджет заложили повышение зарплат для медиков, педагогов и соцработников, строительство школ в Дзержинске и Арзамасе, мини-футбольного спортивного комплекса, а также обеспечение деятельности Регионального центра адаптивных видов спорта и Регионального центра спортивной медицины.