5,8 млрд рублей выделят на зарплаты нижегородским медикам и соцработникам

Проект правок в бюджет на 2024 год внес в ЗСНО губернатор Глеб Никитин.
В бюджет заложили повышение зарплат для медиков, педагогов и соцработников, строительство школ в Дзержинске и Арзамасе, мини-футбольного спортивного комплекса, а также обеспечение деятельности Регионального центра адаптивных видов спорта и Регионального центра спортивной медицины.
Всего бюджет увеличат на 9,1 млрд рублей. Из них 5,8 млрд рублей уйдут на повышение зарплат.
При принятии поправок Заксобранием региона доходы будут увеличены также на 9,1 млрд рублей. В основном это произойдет за счет роста налоговой базы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижегородская область заняла 60 место в рейтинге регионов по динамике зарплат.