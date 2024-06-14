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Банк Грузии первым купил гособлигации Узбекистана через «регуляторную песочницу»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Банк Грузии совершил первую сделку по покупке государственных облигаций Узбекистана через специальный правовой режим «Регуляторная песочница». Эти облигации были выпущены на внутреннем рынке и продавались через валютную биржу республики, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Став первым иностранным членом валютной биржи, Bank of Georgia сможет участвовать в торгах ценными бумагами на узбекском рынке. Это открывает двери для дальнейшего притока иностранных инвестиций и финансовых институтов в Узбекистан, что может значительно повлиять на экономическое развитие страны.

Bank of Georgia является важным игроком на рынках ценных бумаг Грузии и Армении и работает в качестве суб-кастодиана для крупных международных банков и международного депозитария Clearstream. Банк входит в состав Bank of Georgia Group PLC, которая торгуется на Лондонской фондовой бирже и включена в индекс FTSE 250, что подчеркивает его международный статус и надежность.

Это значительное событие подтверждает рост доверия международного бизнес-сообщества к экономическому потенциалу Узбекистана и его финансовому рынку.

экономика