Банк Грузии первым купил гособлигации Узбекистана через «регуляторную песочницу»

Bank of Georgia является важным игроком на рынках ценных бумаг Грузии и Армении и работает в качестве суб-кастодиана для крупных международных банков и международного депозитария Clearstream. Банк входит в состав Bank of Georgia Group PLC, которая торгуется на Лондонской фондовой бирже и включена в индекс FTSE 250, что подчеркивает его международный статус и надежность.