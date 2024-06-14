Банк Грузии первым купил гособлигации Узбекистана через «регуляторную песочницу»

Став первым иностранным членом валютной биржи, Bank of Georgia сможет участвовать в торгах ценными бумагами на узбекском рынке. Это открывает двери для дальнейшего притока иностранных инвестиций и финансовых институтов в Узбекистан, что может значительно повлиять на экономическое развитие страны.
Bank of Georgia является важным игроком на рынках ценных бумаг Грузии и Армении и работает в качестве суб-кастодиана для крупных международных банков и международного депозитария Clearstream. Банк входит в состав Bank of Georgia Group PLC, которая торгуется на Лондонской фондовой бирже и включена в индекс FTSE 250, что подчеркивает его международный статус и надежность.
Это значительное событие подтверждает рост доверия международного бизнес-сообщества к экономическому потенциалу Узбекистана и его финансовому рынку.