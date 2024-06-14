Цены на продовольствие в Узбекистане снизились в июне

Результаты исследования показали, что цены на 16 из 21 отслеживаемой товарной позиции уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем. Самое заметное падение цен наблюдается на капусту, которая подешевела на 59,4%, а также помидоры и огурцы, цены на которые снизились на 51,7%.