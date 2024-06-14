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Цены на продовольствие в Узбекистане снизились в июне

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) провели анализ цен на продовольственные товары в крупнейших супермаркетах Ташкента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Результаты исследования показали, что цены на 16 из 21 отслеживаемой товарной позиции уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем. Самое заметное падение цен наблюдается на капусту, которая подешевела на 59,4%, а также помидоры и огурцы, цены на которые снизились на 51,7%.

В то же время цены на две позиции остались неизменными — это куриное филе и молоко.

Цены на три продукта показали рост, лидером стал картофель. Повышение цен на него связано с краткосрочными колебаниями рыночных условий, изменениями в предложении и спросе.

Анализ был выполнен на основании данных, собранных 2 мая и 13 июня 2024 года.

экономика
торговля