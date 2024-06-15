Дело о Кунгурской пещере обсудят на спецсовещании с губернатором

В мае стало известно, что Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. руб. за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс» — оператора Кунгурской ледяной пещеры. Госорган посчитал, что общество, в нарушение требований техпроекта, не проводило расчет теплового баланса объекта и не оценивало влияние на него антропогенного фактора. Кроме того, Росприроднадзор считает, что пещеру посещало значительно больше туристов, чем разрешено документами. Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии административного органа незаконными.