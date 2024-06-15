Дело о Кунгурской пещере обсудят на спецсовещании с губернатором

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Жалоба связана с отказом на решение суда не штрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс» за нарушение пользования недрами. Судебное заседание назначено на 9 июля.
В мае стало известно, что Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. руб. за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс» — оператора Кунгурской ледяной пещеры. Госорган посчитал, что общество, в нарушение требований техпроекта, не проводило расчет теплового баланса объекта и не оценивало влияние на него антропогенного фактора. Кроме того, Росприроднадзор считает, что пещеру посещало значительно больше туристов, чем разрешено документами. Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии административного органа незаконными.
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых главных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают от 100 тыс. до 150 тыс. туристов. ООО «Сталагмит Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».