Части россиян с 1 июля поднимут пенсии

«Социальный фонд России с 1 июля автоматически проведет перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, уволившихся в июне, без необходимости подавать какие-либо заявления. Индексация будет учитывать изменения коэффициентов за время их работы», — уточнила Усова РИА Новости.
Усова также добавила, что повышение пенсий коснется тех россиян, кто отметит свой 80-летний юбилей в июле, и тех, кто в этом месяце будет признан инвалидом первой группы. Для них фиксированная выплата также увеличится, и все необходимые перерасчеты пройдут в автоматическом режиме.