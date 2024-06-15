Части россиян с 1 июля поднимут пенсии

Усова также добавила, что повышение пенсий коснется тех россиян, кто отметит свой 80-летний юбилей в июле, и тех, кто в этом месяце будет признан инвалидом первой группы. Для них фиксированная выплата также увеличится, и все необходимые перерасчеты пройдут в автоматическом режиме.