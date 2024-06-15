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Части россиян с 1 июля поднимут пенсии

С начала июля текущего года пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в июне, а также лица, достигшие 80-летнего возраста и получившие первую группу инвалидности, могут ожидать автоматического пересмотра размера своих пенсионных выплат. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории и эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

Источник: Reuters

«Социальный фонд России с 1 июля автоматически проведет перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, уволившихся в июне, без необходимости подавать какие-либо заявления. Индексация будет учитывать изменения коэффициентов за время их работы», — уточнила Усова РИА Новости.

Усова также добавила, что повышение пенсий коснется тех россиян, кто отметит свой 80-летний юбилей в июле, и тех, кто в этом месяце будет признан инвалидом первой группы. Для них фиксированная выплата также увеличится, и все необходимые перерасчеты пройдут в автоматическом режиме.

экономика