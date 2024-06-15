Курс тенге на 15−17 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок завершают неделю в плюсе. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 23:22 аст понизились на 3,90% и составляли 82,36 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила к этому времени 1,30% и составляла 78,99 доллара за баррель. Международный бенчмарк близок к завершению текущей недели ростом на 3,4%, североамериканский — на 3,5%, пишет Интерфакс.
Металлы: цены на золото выросли в пятницу и могут продемонстрировать укрепление по итогам первой из четырех последних недель. Этому способствовали данные, свидетельствовавшие об ослаблении ценового давления в США. Они оживили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пишет 1prime. По состоянию на 23:27 аст спот-цены на золото выросли на 1,32%, до 2334,15 доллара за тонну. С начала недели котировки укрепились на 1,9%. Серебро на рынке спот подорожало на 1,67%, до 29,55 доллара за унцию. На предыдущей сессии оно достигло минимума почти за месяц. Платина выросла на 0,42%, до 958,65 доллара, а палладий прибавил 0,75%, до 894,78 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:06 аст bitcoin торговался по 65 362,40 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,10%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 384,69 долларов, понизившись в цене на 2,30%. Капитализация этой криптовалюты составила 406,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,4 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 298,15 тенге.
1 азербайджанский манат 265,95 тенге.
10 армянский драм 11,71 тенге.
1 белорусский рубль 138,02 тенге.
1 бразильский реал 84,06 тенге.
10 венгерских форинтов 12,12 тенге.
1 гонконгский доллар 57,71 тенге.
1 грузинский лари 158,45 тенге.
1 датская крона 64,64 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,74 тенге.
1 доллар США 450,79 тенге.
1 евро 482,21 тенге.
1 индийская рупия 5,40 тенге.
1000 иранский риал 10,70 тенге.
1 канадский доллар 327,66 тенге.
1 китайский юань 62,14 тенге.
1 кувейтский динар 1470,34 тенге.
1 кыргызский сом 5,17 тенге.
1 малазийский ринггит 95,57 тенге.
1 мексиканский песо 24,19 тенге.
1 молдавский лей 25,50 тенге.
1 норвежская крона 42,25 тенге.
1 польский злотый 110,30 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 120,16 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 595,84 тенге.
1 сингапурский доллар 333,15 тенге.
1 таджикский сомони 42,29 тенге.
1 тайский бат 12,28 тенге.
1 турецкая лира 13,79 тенге.
100 узбекских сумов 3,59 тенге.
1 украинская гривна 11,08 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 572,68 тенге.
1 чешская крона 19,49 тенге.
1 шведская крона 42,78 тенге.
1 швейцарский франк 504,75 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,56 тенге.
100 южнокорейских вон 32,55 тенге.
1 японская иена 2,87 тенге.