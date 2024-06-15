Курс тенге на 15−17 июня, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото выросли в пятницу и могут продемонстрировать укрепление по итогам первой из четырех последних недель. Этому способствовали данные, свидетельствовавшие об ослаблении ценового давления в США. Они оживили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пишет 1prime. По состоянию на 23:27 аст спот-цены на золото выросли на 1,32%, до 2334,15 доллара за тонну. С начала недели котировки укрепились на 1,9%. Серебро на рынке спот подорожало на 1,67%, до 29,55 доллара за унцию. На предыдущей сессии оно достигло минимума почти за месяц. Платина выросла на 0,42%, до 958,65 доллара, а палладий прибавил 0,75%, до 894,78 доллара.