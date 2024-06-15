Число участников форума «Умный город» за 5 лет выросло в пять раз

Руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что такой форум проходит здесь уже в пятый раз и за пять лет количество его участников выросло практически в пять раз. По его словам, это свидетельствует о том, что в стране активно идет цифровая трансформация, которая охватывает буквально все стороны развития городов и повседневной жизни людей. И что в связи с этим очень важен обмен лучшими практиками для дальнейшего совершенствования цифровых технологий.