Число участников форума «Умный город» за 5 лет выросло в пять раз

В краевом центре Прикамья завершил работу пятый Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», который проходил на площадке «ПЕРМЬ ЭКСПО».
Во второй день работы форума участники заключили ряд соглашений. В частности, документ о сотрудничестве подписали руководитель дирекции межвузовского кампуса Дмитрий Красильников, министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Эта компания разработает проект обеспечения пермского Кампуса международного уровня самыми современными цифровыми технологическими решениями.
В этот же день состоялось основное пленарное заседание форума.
Места в президиуме заняли глава Минстроя России Ирек Файзуллин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители федеральных министерств и ведомств.
В качестве модератора заседания в Пермь приехала ведущая Первого канала ТВ Светлана Зейналова. Она обратилась к Иреку Файзуллину и Дмитрию Махонину с вопросом о значении проходящего на пермской земле.
Руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что такой форум проходит здесь уже в пятый раз и за пять лет количество его участников выросло практически в пять раз. По его словам, это свидетельствует о том, что в стране активно идет цифровая трансформация, которая охватывает буквально все стороны развития городов и повседневной жизни людей. И что в связи с этим очень важен обмен лучшими практиками для дальнейшего совершенствования цифровых технологий.
Глава Прикамья еще раз перечислил, что делается в Пермском крае для развития цифровых технологий на транспорте, в городском хозяйстве и других сферах для удобства горожан и экономии бюджетных ресурсов.
— Приятно, когда отмечают наши успехи, но предстоит сделать еще больше — мы в начале пути, — подчеркнул Дмитрий Махонин.
За два дня работы форума прошли несколько десятков стратегических сессий и панельных дискуссий, в ходе которых участники рассказывали о своем опыте развития и внедрения цифровых технологических решений в тех или иных отраслях.
О напряженной работе и популярности форума «Умный город» можно судить по снимкам, сделанным в дискуссионных залах и на выставочных пространствах на площадке «ПЕРМЬ ЭКСПО».
СПРАВКА «КП»
Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».
На этой площадке встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, чтобы определить прорывные цели и пути их достижения в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.