Жители Воронежа задолжали водоканалу 550 миллионов рублей

Об этом сообщили в Telegram-канале ресурсоснабжающей организации в пятницу, 14 июня.
В компании напомнили, что необходимо провести предварительную оплату услуги во время летних отпусков. Так как именно на эти деньги можно модернизировать водопроводные сети для повышения качества жизни горожан.
В организации предложили несколько способов для удобства оплаты начислений за воду:
- реструктуризация долга — возможность выплачивать большой долг в течение 12 месяцев в рассрочку;
- удобно и без комиссии можно оплачивать счета в квитанции онлайн в мобильном приложении;
- принимают дистанционную оплату счетов на официальном сайте компании;
- можно оплатить водопоставку и водоотведение через онлайн-приложение своего банка.
Должникам грозят начислением пени, судебными исками и ограничением подачи воды.