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Жители Воронежа задолжали водоканалу 550 миллионов рублей

Горожане задолжали воронежскому водоканалу более полумиллиарда рублей.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в Telegram-канале ресурсоснабжающей организации в пятницу, 14 июня.

В компании напомнили, что необходимо провести предварительную оплату услуги во время летних отпусков. Так как именно на эти деньги можно модернизировать водопроводные сети для повышения качества жизни горожан.

В организации предложили несколько способов для удобства оплаты начислений за воду:

  • реструктуризация долга — возможность выплачивать большой долг в течение 12 месяцев в рассрочку;
  • удобно и без комиссии можно оплачивать счета в квитанции онлайн в мобильном приложении;
  • принимают дистанционную оплату счетов на официальном сайте компании;
  • можно оплатить водопоставку и водоотведение через онлайн-приложение своего банка.

Должникам грозят начислением пени, судебными исками и ограничением подачи воды.

ЖКХ