Корейская Hyundai Rotem поставит Узбекистану 6 высокоскоростных поездов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан приобретет шесть высокоскоростных поездов корейского производства почти за 200 миллионов долларов. Предполагается, что составы будут курсировать между Ташкентом и Хивой, проезжая маршрут за семь часов, передает корреспондент Podrobno.uz.