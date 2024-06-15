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Корейская Hyundai Rotem поставит Узбекистану 6 высокоскоростных поездов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан приобретет шесть высокоскоростных поездов корейского производства почти за 200 миллионов долларов. Предполагается, что составы будут курсировать между Ташкентом и Хивой, проезжая маршрут за семь часов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Контракт о закупке «Узбекистон темир йуллари» подписала с южнокорейским производителем Hyundai Rotem в пятницу в рамках государственного визита президента Юн Сок Ёля. По данным Yonhap, это первый экспорт высокоскоростных поездов из Южной Кореи в зарубежную страну.

В рамках сделки стоимостью 195,7 миллиона долларов компания поставит Узбекистану шесть составов из семи вагонов каждый, а также окажет услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

Корейская железнодорожная корпорация также подписала меморандум о взаимопонимании с «Узбекистон темир йуллари», направленный на эксплуатацию, техническое обслуживание, обмен технологиями и обучение персонала для поддержки двустороннего развития железных дорог.

экономика